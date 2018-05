C.destra: Gasparri, rapporto Fi-Lega sottoposto a verifica

ROMA, 21 MAG - "Il rapporto tra Lega e Forza Italia non si è rotto ma è sottoposto a una dura verifica sul campo sia dei contenuti del programma che della struttura stessa delle persone che formeranno il governo". Lo afferma Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, a '6 su Radio 1' a poche ore dall'incontro al Quirinale per la presentazione della nuova squadra di governo targata M5S-Lega. "La Lega ha voluto fare questa scelta e noi la osserviamo con grande scetticismo perché su molti contenuti ci si allontana notevolmente dal programma del centrodestra. Sulle persone daremo un giudizio quando saranno rese note, comunque l'impressione è molto critica. Sarebbe stato legittimo affidare l'incarico a una coalizione che ha il 40% degli eletti. Forza Italia non voterà la fiducia, mi pare che tutto lasci presagire un voto contrario", conclude Gasparri.