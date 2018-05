Eurostat, indice soddisfazione pulizia città, Roma ultima Ue

ROMA, 21 MAG - Roma ultima tra le capitali Ue per l'indice di soddisfazione sulla pulizia nelle città. A dirlo è Eurostat che ha condotto un sondaggio nel 2015 ponendo una domanda agli abitanti di 109 città europee: 'In generale sei molto soddisfatto, piuttosto soddisfatto, piuttosto insoddisfatto o per nulla soddisfatto della pulizia della tua città?'. Secondo la rilevazione nella Città Eterna solo il 9% può dirsi soddisfatto della pulizia. Al top c'è Lussemburgo con il 95% degli abitanti che promuove la capitale per pulizia, seguita a sua volta da Vienna (90%), Lubiana (88%), Riga (81%) e Helsinki (80%). Poco meno della metà della popolazione si dice soddisfatto a Parigi (49%). Seguono Bruxelles (45%), Atene (41%) e Madrid dove solo il 38% può dirsi soddisfatto per la pulizia. "Eurostat certifica in modo ufficiale ciò che è sotto gli occhi di tutti e che il Codacons denuncia da anni: a Roma la raccolta rifiuti non funziona e i cittadini sono costretti a subire la sporcizia imperante", commenta il Codacons.