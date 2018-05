Napoli, scritte spray contro maestra

NAPOLI, 21 MAG - Frasi offensive, vistose ed irripetibili dirette ad una maestra sono state lasciate da sconosciuti che, utilizzando vernice spray di vari colori, hanno imbrattato in più punti la facciata della scuola elementare De Amicis di Napoli. La brutta sorpresa ha accolto bambini e genitori alcuni dei quali, per evitare imbarazzanti spiegazioni ai figli, hanno raggiunto l'ingresso dell'istituto coprendo gli occhi ai bambini. "E' un fatto gravissimo", ha sottolineato la dirigente Adelia Pelosi. Di fronte al ripetersi violenze fisiche e verbali contro i docenti, i Cobas annunciano, a livello nazionale, l'avvio di interventi sindacali e legali nelle scuole da cui ci arriveranno segnalazioni, "mettendo a disposizione gli avvocati per le cause civili e penali"; e "la denuncia pubblica, presso le autorità competenti e nei mass media e social, di qualsiasi omertà o minimizzazione da parte delle direzioni scolastiche".