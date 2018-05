Al via scrutinio regionali Valle d'Aosta

AOSTA, 21 MAG - E' iniziato regolarmente alle 8 di oggi lo scrutinio delle elezioni regionali della Valle d'Aosta. Per la prima volta lo spoglio delle schede avviene in maniera centralizzata in quattro poli (Aosta, Saint-Pierre, Fenis e Verres) in cui convergono le urne dei seggi di zona: una novità introdotta per garantire maggiormente la segretezza del voto. Le operazioni - secondo quanto previsto - potrebbero durare almeno 12-14 ore. Si è votato ieri dalle 7 alle 22 con un'affluenza del 65,12% (67.146 votanti su 103.117 aventi diritto) in netto calo rispetto alle regionali del 2013 (73,03%). Le liste in lizza per i 35 seggi del Consiglio regionale sono: Pour Notre Vallée-Stella alpina, Centro destra Valle d'Aosta, Partito democratico, Impegno civico, Union valdotaine progressiste, Alpe, Lega, Union valdotaine, Mouv' e Movimento 5 stelle. Elezioni anche nel Comune di Valtournenche dove si è recato ai seggi il 61,09% dei 1.858 elettori; l'unico candidato sindaco era Jean-Antoine Maquignaz di una lista civica.