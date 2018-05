Borsa: Shanghai apre a +0,40%

PECHINO, 21 MAG - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio positivo, dopo la schiarita sul commercio tra Usa e Cina maturata nel weekend: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,40%, a 3.206,17 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,56%, a quota 1.839,07. Il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin ha annunciato ieri la sospensione delle tariffe doganali sui mercati statunitensi e cinesi fino alla messa a punto di un "accordo quadro". Le parti hanno raggiunto "un consenso, non si impegneranno in una guerra commerciale e non aumenteranno i rispettivi diritti di dogana", ha dichiarato invece il vicepremier cinese Liu He. Se però Pechino non rispetterà gli impegni presi, ha ammonito Mnuchin, il presidente Donald Trump "potrà sempre decidere di rimettere in opera" i dazi. In altri termini, la guerra commerciale è solo in "in sospeso".(ANSA).