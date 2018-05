Tare, Milinkovic? Estate di sorprese

ROMA, 20 MAG - "E' arrivato il momento di coronare una stagione fantastica. Non ci voleva giocare contro un diretto avversario una gara così ma dopo questa stagione meritiamo di festeggiare con i nostri tifosi". Lo dice Igli Tare, ds Lazio, prima dello 'spareggio' con l'Inter per un posto in Champions Il dirigente biancazzurro ha anche parlato del futuro di Milinkovic Savic. "Con la Champions sarebbe più facile trattenerlo? Con i sé e con i ma non si può sapere - le sue parole a Mediaset Premium - Lui ha un contratto lungo con noi, sarà una lunga estate e piena di sorprese. Di sicuro la Lazio allestirà una squadra competitiva. Cristante sostituto di Milinkovic? Parliamo come se ci avesse già salutato. Ci sono tanti giocatori bravi ma di Milinkovic ne esiste solo uno ed è difficile sostituirlo. Nei prossimi anni diventerà uno dei migliori centrocampisti al mondo".