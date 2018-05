De Laurentiis, Sarri? Tempo scaduto

(ANSA) NAPOLI, 20 MAG - "Se Sarri resta? Dovete chiederlo a lui, a me non ha mai voluto rispondere, ha sempre demandato al sui agente Pellegrini. L'ho chiesto a Pellegrini e lui mi ha risposto Boh! Per me la data non c'è più, è tempo scaduto". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a Radio Kiss Kiss dopo Napoli-Crotone. "A un certo punto - ha aggiunto - l'abbiamo affrontato questo problema, in tutti i modi, poi io mi devo prendere la responsabilità, dobbiamo andare avanti. Non è detto vada via, c'è una clausola vediamo cosa accadrà".