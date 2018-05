Contratto: Gentilini non va ai gazebo

VENEZIA, 20 MAG - Lo 'sceriffo' di Treviso diserta i gazebo organizzati dal suo partito, la Lega, per raccogliere le adesioni al contratto con il Movimento 5 Stelle: "raccontano favole - taglia corto Giancarlo Gentilini alludendo al movimento di Di Maio - non mi fido di loro". "Vedo molta incertezza - spiega l'ex sindaco -. Io invece sono pragmatico e sono favorevole solo ad un accordo in cui siano messe per iscritto cose realmente realizzabili". Gentilini non nasconde la sua diffidenza nei confronti dei grillini: "i 5 stelle? A me bastava una stella sola - conclude - quella di sceriffo".