Figc: chiuso Kickoff 2018

FIRENZE, 20 MAG - Con 11 tavoli di lavoro e circa 300 partecipanti si è chiusa oggi a Coverciano la 4a edizione di 'KickOff', evento promosso dalla Figc per lanciare nuove idee e sviluppare quelle degli anni scorsi per il calcio italiano. Il tutto con il contributo di personalità di vari settori: economia, cultura, scienza, politica, sport, giornalismo. ''Questi due giorni – ha detto il vice commissario federale Alessandro Costacurta – sono stati un vero laboratorio di idee per rilanciare il nostro calcio''. Ha aggiunto il dg Michele Uva: ''C'è bisogno di nuove proposte ma soprattutto di donne e uomini di qualità in grado di attuarle''. Fra i temi trattati: la lotta al razzismo, la tutela della credibilità del sistema, la valorizzazione dell'aspetto etico, educativo e sociale del calcio, i grandi eventi come l'Europeo U21 che si terrà in Italia l'anno prossimo. E riguardo agli Europei 2020 a Roma è stata lanciata la proposta, da sottoporre alla Uefa, di rendere tutta la città una grande 'fanzone'.