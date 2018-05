Al Khelaifi, Psg? Peccato per Champions

PARIGI, 20 MAG - Qual è il bilancio della stagione del Paris SG? "Sono molto soddisfatto, abbiamo vinto quattro titoli - risponde il presidente Al Khelaifi, che fa il bilancio della stagione dei suoi -, e si tratta di una performance incredibile, anche perché è successo per la terza volta in quattro anni. Quindi sono felice, Champions a parte". Ma lo smacco in Europa impedisce di fare un bilancio del tutto positivo? "La Champions League è una competizione molto difficile - spiega Al Khelaifi -, in cui entrano in gioco molti fattori, come il sorteggio. Noi avremmo potuto andare più avanti, ma ad eliminarci è stato il Real Madrid, che per l'ennesima volta adesso è in finale e ha un'esperienza maggiore della nostra in questo tipo di competizione. Con noi ha rischiato di perdere, anche perché nella partita contro di loro a Madrid fino a un certo punto eravamo stati migliori noi. Al ritorno abbiamo giocato senza Neymar, infortunato, e questo ha avuto un grosso impatto, così come l'espulsione di Verratti durante la partita".