Dazi: Mnuchin, sospesi sino a definizione accordo Cina

WASHINGTON, 20 MAG - Il segretario al tesoro Usa Steven Mnuchin ha confermato oggi la sospensione dei dazi sui mercati americani e cinesi all'indomani dell'annuncio dell' accordo di principio tra i due Paesi per ridurre il deficit commerciale americano. "Abbiamo trovato un accordo quadro" ha spiegato alla Fox, evocando un'intesa per "sospendere i dazi" durante la sua messa a punto. Se pero' la Cina non rispettera' i suoi impegni, ha ammonito, il presidente "potrà sempre decidere di rimettere in opera" i dazi.