Azzurri: Costacurta, Buffon? Dispiace ma rispetto scelta

FIRENZE, 20 MAG - ''Dispiace che Buffon non voglia fare una gara d'addio con la Nazionale come ha fatto con la Juve, sarebbe stato bello se tutta l'Italia avesse potuto ringraziarlo per quanto lui ha fatto in azzurro. Ma rispetto le sue scelte e non sono sorpreso, lo si era già capito dalle sue dichiarazioni''. Lo ha detto il vice commissario della Figc Alessandro Costacurta oggi a Coverciano per l'evento 'KickOff 2018' organizzato dalla Federazione. ''Se proverà a far cambiare idea a Gigi? Una telefonata o un messaggio non costano nulla - ha risposto il vice commissario - anche se penso che ormai non ci sia più molto da fare''. Ha aggiunto il team manager azzurro Gabriel Oriali: ''In ogni caso mi auguro che Buffon continui a giocare perché ha fatto un'ottima stagione e può ancora dare molto''. Infine sul ritorno in azzurro di Balotelli: ''Non c'è allenatore migliore di Mancini per testarlo - ha dichiarato Costacurta - Il rendimento in campo di Mario merita questa convocazione e diventare genitori poi ti cambia la vita''.