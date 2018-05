Papa: dolore per Gaza,pace in Terrasanta

ROMA, 20 MAG - Citando, nella messa di Pentecoste in San Pietro, l'episodio degli Atti degli Apostoli in cui il diacono Filippo viene sospinto dallo Spirito "su una strada deserta, da Gerusalemme a Gaza", il Papa ha aggiunto: "come suona doloroso, oggi, questo nome! Lo Spirito cambi i cuori e le vicende e porti pace nella Terra santa". Sul tema è poi tornato al Regina Coeli: "La Pentecoste - ha detto - ci porta col cuore a Gerusalemme. Ieri sera sono stato spiritualmente unito alla veglia di preghiera per la pace che ha avuto luogo in quella Città, santa per ebrei, cristiani e musulmani". "E oggi continuiamo a invocare lo Spirito Santo - ha continuato - perché susciti volontà e gesti di dialogo e di riconciliazione in Terra Santa e in tutto il Medio Oriente". Francesco ha ricordato anche "l'amato Venezuela", oggi al voto: "Chiedo che lo Spirito Santo dia a tutto il popolo venezuelano, tutto, governanti, popolo, la saggezza per incontrare la strada della pace e dell'unità. Prego anche per i detenuti che sono morti ieri".