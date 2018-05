Papa: il 29 giugno concistoro per creare 14 cardinali

ROMA, 20 MAG - "Sono lieto di annunciare che il 29 giugno terrò un concistoro per la nomina di 14 nuovi cardinali". Lo ha detto papa Francesco al Regina Coeli. Tra i nuovi cardinali, mons. Raphael Sako, patriarca caldeo di Baghdad, mons. Luis Ladaria, prefetto per la Dottrina della fede, mons. Angelo De Donatis, vicario di Roma, mons. Giovanni Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato, mons. Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio, mons. Joseph Coutts, arcivescovo di Karachi (Pakistan), mons. Antonio Augusto dos Santos Marto, vescovo di Fatima, mons. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila. Gli altri sono mons. Pedro Barreto, arcivescovo di Huancayo (Perù), mons. Desiré Tsarahazana, arcivescovo di Toamasina (Madagascar), mons. Thomas Aquinas Manyo, arcivescovo di Osaka (Giappone). Insieme a loro anche tre ultra-ottantenni: mons. Sergio Obeso Rivera, ex arcivescovo di Xalapa (Messico), mons. Toribio Ticona Porco, ex prelato di Corocoro (Bolivia), Aquilino Bocos Merino, spagnolo, ex superiore dei Claretiani.