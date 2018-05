Vicesindaca con grembiule Mussolini

BARI, 20 MAG - Ha suscitato polemiche a San Giovanni Rotondo (Foggia) una foto postata su Facebook della vicesindaca, Nunzia Canistro, che durante una serata in casa tra amici è ai fornelli indossando un grembiule con la foto di Mussolini. La foto è stata rapidamente rimossa, ma la notizia, secondo quanto riferiscono siti locali e Repubblica.it, ha anche suscitato la reazione della sezione locale dell'Anpi che ha chiesto le dimissioni della vicesindaca. Nunzia Canistro che con il sindaco Costanzo Cascavilla opera in una amministrazione sostenuta da liste civiche, proviene da Direzione Italia. Lei si difende su Fb dicendosi "convinta democratica e antifascista". "Dispiace - scrive - che una situazione privata, in un luogo non pubblico, tra amici che si ritrovano per festeggiare il compleanno di una persona, si ritrovi, per una posa goliardica e finalizzata a strappare un sorriso bonario al festeggiato, al centro di una polemica che, se fosse stata rispettata la privacy non sarebbe mai nata".