Aggredita da branco in rosa,3 denunciate

REGGIO EMILIA, 20 MAG - Gettata a terra, presa a calci, tirata per i capelli e rapinata del cellulare e del portafoglio da un 'branco in rosa' composto da una coetanea 20enne e due minorenni di 15 e 14 anni. Tutte denunciate per concorso in rapina. Vittima dell'episodio una studentessa reggiana aggredita lo scorso 11 maggio mentre stava camminando in un parcheggio in prossimità del centro di Reggio Emilia. La ragazza è stata avvicinata da una sua conoscente e da due minorenni: a scatenare l'iniziale discussione e poi l'aggressione - secondo quanto ricostruito dai Carabinieri - questioni sentimentali legate al passato. Un passante ha provato a calmare le ragazze, ricevendo in risposta degli insulti. Mentre veniva attaccata dalla coetanea le minorenni hanno preso dalla borsa della vittima il cellulare ed il portafoglio con 70 euro e i documenti. Sul posto i Carabinieri che hanno rintracciato la protagonista dell'episodio e le complici a casa delle quali sono stati rinvenuti il portafoglio e i documenti della vittima.