30enne morto in strada vicino discoteca

VARESE, 20 MAG - Un trentenne è morto in ospedale, dopo essere stato trovato in fin di vita in strada, poco lontano da una discoteca a Vergiate (Varese), intorno alle 4 della notte scorsa. A quanto emerso fino ad ora il giovane potrebbe essere stato travolto da un'automobilista, poi fuggito. A tentare di aiutarlo chiamando il 112 sono stati alcuni giovani, appena usciti dalla discoteca. Sul posto sono intervenute ambulanze e carabinieri. Trasportato in condizioni disperate all'ospedale Circolo di Varese, il 30enne è morto poco dopo. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Gallarate (Varese).