Leader No Tav,non esistono governi amici

AVIGLIANA (TORINO), 19 MAG - 'Non esistono governi amici. Nessuno si offenda". Lo ha detto Alberto Perino leader storico del Movimento No Tav parlando ad Avigliana al termine del corteo No Tav di oggi pomeriggio in bassa Val Susa. "Ci possono essere governi meno ostili - ha aggiunto - che perseguono i nostri stessi obiettivi. Ma i governi hanno dei vincoli che il movimento No Tav non ha. Il movimento continua per la sua strada". "Continueremo per la nostra strada - ha aggiunto Perino - chiedendo al governo di andare nella nostra direzione. Gli chiederemo di non buttare i soldi, i soldi delle nostre tasse, in grandi opere inutili. Il TAV è inutile - ha concluso - e il terzo valico è inutile".