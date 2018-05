Juve: Agnelli, in piedi per i campioni

TORINO, 19 MAG - Andrea Agnelli chiede di alzarsi in piedi per applaudire la Juventus, per la settima volta consecutiva campione d'Italia. "Sacrificio, passione, umiltà, abnegazione, dedizione, talento, resilienza. Non pensate che sia facile, STAND UP TO THE CHAMPIONS!. Fino alla fine", è il tweet del presidente bianconero.