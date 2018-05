Si tuffa in un canale, grave 17enne

MILANO, 19 MAG - Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato trascinato dalla corrente mentre con amici giocava in un canale, nel Milanese. Il giovane, S.M., residente a Corsico (Milano) si era avventurato nella Muzza con gli amici, utilizzando, a quanto pare, anche un materassino, a ridosso del bacino della centrale elettrica a Cassano D'Adda (Milano). Sorpreso dalla corrente è stato trascinato sott'acqua finendo per rimanere incastrato in una grata che separa il fiume Adda dal canale Muzza, che in quel punto scorrono paralleli e sono collegati da scolmatori, appunto, protetti da grate. Sul posto sono giunti l'elicottero dei vigili del fuoco e i sommozzatori, che lo hanno liberato. Ma il tempo necessario per il salvataggio è stato abbastanza lungo, e il ragazzo è stato portato, in arresto cardiaco, all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove si trova in rianimazione.