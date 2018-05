Uomo colore morto su alpi,forse migrante

TORINO, 19 MAG - Il corpo senza vita di un uomo "dalla pelle scura" è stato scoperto nel bosco a monte del borgo di Alberts, a Montgenrevre, in territorio francese, sul confine tra Italia e Francia. A trovarlo, riferisce sul suo sito internet il quotidiano transalpino Le Daupihine Liberè, sono stati alcuni escursionisti. Del caso si occupa il procuratore di Gap Raphael Balland, lo stesso che coordina le indagini per la morte di Mathew Blessing, la 31enne nigeriana prima vittima tra i migranti che sempre più numerosi scelgono la rotta delle Alpi per varcare il confine. Sarà la gendarmeria di Briancon a stabilire se l'uomo trovato morto sia un altro migrante. Non sembrano avere dubbi in merito alcuni attivisti di Briser les Frontieres, la rete di solidarietà dalla parte dei migranti. "Non è colpa della montagna. E' solo colpa dei vostri fottuti confini - si legge sul web - dei muri visibili e invisibili, dei 'cani da guardia' e delle vostre maledette leggi".