Calcio: Spalletti, il mio contratto non è un problema

MILANO, 19 MAG - "Io mi trovo benissimo all'Inter, il mio contratto non è assolutamente un problema". Lo ha detto il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio, rispondendo ad una domanda sul suo futuro. "Sono totalmente concentrato su quello che stiamo facendo, sull'importanza del momento attuale e la voglia di essere in questa posizione - ha proseguito Spalletti -. In confronto a questo la lunghezza del contratto è una barzelletta".