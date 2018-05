Uva: "Figc e Italia ringrazino Buffon"

FIRENZE, 19 MAG - "Come ha twittato Roberto Mancini, è giusto che ognuno faccia le proprie scelte, che sono rispettabili. Auguro a Gigi il meglio, figuriamoci, io l'ho visto crescere prima che giocasse la sua prima partita a Parma, rispetto le sue decisioni e ci mancherebbe altro. Quello che ha fatto per la maglia azzurra è stato un qualcosa di grandissimo e penso che tutta la Figc e tutti gli italiani debbano ringraziarlo". Così il dg della Figc, Michele Uva, a margine del KickOff a Firenze, sull'addio alla Juve di Gianluigi Buffon. Quanto alla decisione di Buffon di non chiudere in Nazionale con l'Olanda il prossimo 4 giugno a Torino, Uva ha detto di ritenere "che lui abbia parlato sia con il commissario tecnico che con Costacurta, in un regime normalissimo di confronto e di scambio di idee. Però è giusto che si rispettino le volontà. Quindi lo rispettiamo", e la sua decisione "non cancella minimamente tutto quello che ha fatto per la Figc, e quello che la Figc ha fatto per lui".