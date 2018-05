Lazio, Inzaghi 'de Vrij? lascerà segno'

ROMA, 19 MAG - "De Vrij? Se n'è parlato tanto, io mi sono limitato a osservarlo, a guardarlo, non avevo nessun dubbio. Sono sicuro che lui voglia lasciare un segno profondo alla società, ai tifosi e ai compagni. E far capire all'Inter che spessore di difensore avrà per i prossimi 5 anni". Lo ha annunciato l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, riferendosi all'utilizzo di Stefan de Vrij, prossimo giocatore dell'Inter, alla vigilia dell'importante sfida di domani sera contro i nerazzurri che vale l'accesso diretto in Champions League. "Dopo Crotone ho detto 'vediamo' - ha aggiunto Inzaghi in conferenza stampa - perché ho tutti i componenti della rosa, a parte Luis Alberto e Parolo. Qualora avesse lavorato bene non ci saranno problemi".