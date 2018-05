Allan: tifosi Napoli meritavano scudetto

NAPOLI, 19 MAG - ''Ci tenevamo tanto allo scudetto per i tifosi che meritavano di vincerlo. Non finisce qui, ho ancora cinque anni di contratto e darò tutto me stesso per far felice questa gente''. In un'intervista a Sky, il centrocampista del Napoli Allan fa il bilancio della stagione che sta per concludersi. ''Il presidente - dice il brasiliano - ha dimostrato la voglia di tenere il mister, secondo me è giusto perchè ha fatto crescere tanti giocatori e il valore della nostra rosa, è importante continuare con questo allenatore che ci fa giocare bene''. ''Anche noi in campo - conclude Allan - ci divertiamo, dispiace che non abbiamo ancora vinto, ma se manteniamo questo gruppo con questo allenatore ci prenderemo belle soddisfazioni''.