Cinghiali urbani a Bari, 22 trasferiti

BARI, 19 MAG - Sono state avviate giorni fa e si sono concluse le prime operazioni di cattura e trasferimento in una riserva dei cinghiali che sconfinano nella zona urbanizzata del quartiere San Palo di Bari. Il piano di cattura, autorizzato dall'Ispra (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale), è attuato dall'assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia. Nei 13 giorni di attività - riferisce una nota del Comune - sono stati già presi e portati a destinazione 22 cinghiali (14 femmine e 8 maschi). Questi interventi, coordinati dal Dipartimento di biologia dell'Università degli Studi di Bari, vengono eseguiti con grande attenzione e rispetto per la vita degli animali che, in poche ore, tornano a vivere in un contesto a loro più consono. Si tratta - sottolinea la nota - di uno dei primi interventi in Italia di contenimento e gestione del fenomeno della presenza di cinghiali in contesti urbani. Le azioni di cattura e rilascio proseguiranno in quanto si è giunti a quasi la metà delle catture previste.