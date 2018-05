Paolo VI e Romero santi a Roma il 14/10

CITTA' DEL VATICANO, 19 MAG - Papa Paolo VI e mons. Oscar Arnulfo Romero saranno canonizzati in Piazza San Pietro il prossimo 14 ottobre, durante il Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani. Lo ha comunicato papa Francesco nel Concistoro ordinario pubblico per alcune cause di canonizzazione, svoltosi oggi in Vaticano. Gli altri santi che verranno proclamati il 14 ottobre dal Papa sono i sacerdoti italiani Francesco Spinelli e Vincenzo Romano e le suore Maria Caterina Kasper, tedesca, e Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù, spagnola. Il Papa del Concilio Giovanni Battista Montini, beatificato da papa Francesco il 19 ottobre 2014, e il salvadoregno "martire dei poveri", l'arcivescovo Romero, ucciso sull'altare a San Salvador dagli "squadroni della morte" il 24 marzo 1980 e beatificato il 23 maggio 2015, saranno quindi proclamati santi insieme in una cerimonia in Vaticano, malgrado i vescovi del Salvador avessero chiesto che per Romero la canonizzazione venisse celebrata nel suo Paese, dinanzi al suo popolo.