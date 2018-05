Mondiali: Blatter, nessun imbroglio '98

ROMA, 19 MAG - "Nessun imbroglio": Sepp Blatter, all'epoca presidente della Fifa, ridimensiona la denuncia di Michel Platini che ieri nel corso di una trasmissione tv aveva parlato di sorteggio 'pilotato' ai Mondiali di Francia '98 per evitare che i Bleus e il Brasile non si incontrassero prima dell' eventuale finale. Interpellato da 'L'Equipe', l'ex potentissimo capo del calcio mondiale nega tutto: "Non possiamo parlare di imbrogli - il termine è sbagliato, il problema è il suo vocabolario", ridimensiona Blatter dimessosi nel giugno di del 2015 dopo quasi di 17 anni di dominio incontrastato alla Fifa. "E' stato il comitato organizzatore a stabilire i criteri del sorteggio e in ogni caso per avere la finale da sogno (Francia-Brasile appunto, come in effetti capitò, ndr) devi prima vincere le partite", ha concluso Blatter.