Tennis: Open Bnl, Kontaveit battuta, Svitolina in finale

ROMA, 19 MAG - Elina Svitolina domani difenderà il titolo degli Internazionali Bnl d'Italia. La tennista ucraina, campionessa in carica de torneo che si gioca sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, ha sconfitto l'estone Anett Kontaveit col punteggio di 6-4 6-3 in un'ora e 14 minuti di gioco. In finale attende adesso la vincente del match tra la numero uno al mondo Simona Halep e la russa Maria Sharapova.