Calcio: Buffon, non voglio smettere sentirmi in gioco

TORINO, 18 MAG - Domani si conclude un percorso e ne comincia uno nuovo: per la Juventus, "che rimarrà oltre qualunque calciatore" e per Gianluigi Buffon, che inizierà a raccogliere le "nuove sfide che la vita mi proporrà con la curiosità di chi non vuole smettere di sentirsi 'in gioco'". Sono alcuni passaggi del saluto social del portiere, che domani disputerà la sua ultima partita in bianconero dopo "6.111 giorni di pura passione, di gioia, pianti, sconfitte e vittorie".(ANSA)