Da Ue nessuna procedura su debito ma correggere conti

BRUXELLES, 18 MAG - Nessuna apertura di procedura per debito eccessivo, ma la conferma della richiesta di una correzione dei conti di circa lo 0,3%, di andare avanti con stabilizzazione del sistema bancario e la riduzione degli Npl e di intervenire sulla Pa e su tutti quei fronti che possono ridare slancio alla competitività: queste, secondo quanto si è appreso, le principali 'raccomandazioni' che la Commissione Ue intende rivolgere all'Italia. Il testo del documento, atteso per mercoledì prossimo, non è però ancora definitivo.