Tav: Foietta, costi recesso oltre 2 mld

TORINO, 18 MAG - L'eventuale recesso dagli accordi per costruire la Tav Torino-Lione "avrebbe effetti inediti e costi enormi di complessa quantificazione" e il solo "costo diretto complessivo da restituire a Ue e Francia risulterebbe senz'altro superiore a 2 miliardi". Lo precisa Paolo Foietta, commissario di governo per la nuova ferrovia. "La sospensione definitiva dei lavori - spiega - costituirebbe un precedente assolutamente nuovo nelle relazioni europee e sarebbe necessario un nuovo trattato per dettagliare le penalità".