Emiliano,contratto governo condivisibile

BARI, 18 MAG - "Mi auguro che il nuovo governo nasca perché sarebbe una catastrofe in una condizione come questa andare subito a votare. Lo ripeto, non è il mio Governo, non è il Governo che immaginavo. Io speravo in una sintesi ardita, ma sicuramente appassionante, tra Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Renzi ha fatto fallire questo progetto e a questo punto mi auguro che questo programma di governo, che nella sostanza, e con alcuni distinguo, è compatibile con il programma della Puglia, venga interpretato in modo adeguato". Lo ha detto oggi il presidente della regione Puglia Michele Emiliano intervenendo a SkyTg24.