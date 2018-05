Arisa, amo le Marche, qui per il sisma

CASTELRAIMONDO (MACERATA) 18 MAG - "Amo le Marche. La natura di questi luoghi mi libera e mi fa lavorare al meglio per il mio spettacolo. Essere qui, in un Comune terremotato, è un ulteriore motivo di orgoglio e di piacere: questo è il nostro lavoro, donare alla gente qualche ora per dimenticare i problemi della vita quotidiana, e sapere di farlo per una comunità ferita dal dramma del terremoto, assume un significato profondo. Dovrebbe essere uno slancio che viene da tutti coloro che fanno questo lavoro, mettere il dono che abbiamo ricevuto a servizio della gente". Lo ha detto Arisa durante un incontro con i giornalisti per presentare la data zero del suo tour, in programma sabato 19 maggio, alle 21:30 al Palazzetto dello Sport di Castelraimondo. A portare il saluto della cittadinanza l'assessore alla Cultura e Turismo Elisabetta Torregiani, che ha ringraziato l'artista per la sua presenza e vicinanza nei luoghi colpiti dal sisma: una data zero che saprà donare un momento di spensieratezza alla popolazione.