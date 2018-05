Gip Roma dice no a sequestro film Dogman

ROMA, 18 MAG - Accogliendo la richiesta della Procura, il gip di Roma Roberto Saulino, ha detto "no" alla richiesta di sequestro preventivo delle copie del film di Matteo Garrone, "Dogman". La richiesta era stata avanzata alcuni giorni fa da Vincenza Carnicella, madre di Giancarlo Ricci, il pugile seviziato e ucciso nel 1988 da Pietro De Negri, noto come il Canaro. A dire della donna il film diffama la memoria del figlio, al centro di una delle vicende di cronaca nera più note del recente passato. Per il pm Sergio Colaiocco, titolare del fascicolo, non ci sono gli estremi per procedere al sequestro preventivo della pellicola che, a detta del regista, è solo vagamente ispirata alla vicenda della Magliana.