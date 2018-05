Maria Falcone ringrazia Rai con medaglia

ROMA, 18 MAG - Una medaglia al servizio pubblico per l'impegno nel contrasto alla mafia e per la promozione della cultura della legalità. E' il riconoscimento consegnato questa mattina dalla presidente della Fondazione Falcone Maria Falcone al direttore generale della Rai Mario Orfeo, nel corso della conferenza stampa di presentazione sulle iniziative della settimana della legalità. ''La Rai in questi anni ha fatto un salto di qualità eccezionale, la televisione può fare tanto come messaggio per le nuove generazioni'', ha detto la sorella di Giovanni Falcone. ''I colleghi della produzione, tutti i colleghi giornalisti, tutti i direttori che coordinano le attività si sono meritati questa medaglia, che è il premio a tanti anni di lavoro sui temi della legalità'', ha commentato il dg Rai Orfeo ringraziando Maria Falcone.