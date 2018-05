Bayern: Neuer torna tra i convocati

(ANSA-AP) - BERLINO, 18 MAG - Dopo otto mesi lontano dai campi Manuel Neuer è pronto a tornare in campo in occasione della finale di Coppa di Germania, tra Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte, in programma domani sera all' Olympiasstadion di Berlino. Il capitano della Mannschaft è stato infatti incluso dal tecnico Jupp Heynckes nell'elenco dei convocati, alimentando così qualche speranza in più di riuscire a vedere il giocatore anche ai Mondiali in Russia (il ct tedesco Joachim Loew lo ha incluso martedì tra i 27 preconvocati). Neuer si era fatto male a settembre 2017 (frattura del metatarso), un ricaduta dell'infortunio già subito in primavera e che hanno messo a rischio anche la carriera. "Forse la migliore notizia del giorno", ha commentato fiducioso Neuer che probabilmente partirà dalla panchina: si è allenato regolarmente con il gruppo questa settimana ma probabile che in porta domani sera partirà dal 1' il secondo portiere Sven Ulreich.