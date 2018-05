M5S-Lega, no voti contro su temi chiave

ROMA, 18 MAG - "I contraenti" del contratto di governo M5S-Lega "si impegnano a non mettere in minoranza l'altra parte in questioni che per essa sono di fondamentale importanza" recita l'accordo al capitolo 1, dal titolo "Funzionamento del governo e dei gruppi parlamentari". Eventuali contrasti di linea politica forieri di voti contrari in Parlamento vengono demandati al Comitato di conciliazione. Lega e M5S "si impegnano a tradurre questo contratto in una pratica di governo e sono insieme responsabili di tutta la politica dell'Esecutivo - si legge all'inizio del paragrafo intitolato "Cooperazione tra le due forze politiche" -. I contraenti stabiliranno insieme il lavoro in ambito parlamentare e governativo e si adopereranno per ottenere il consenso rispetto a questioni relative a procedure, temi e persone. Per quanto riguarda gli altri obiettivi, le parti si impegnano, in primo luogo, a fornirsi tempestivamente informazioni esaurienti circa le finalità che si intendono conseguire e i relativi strumenti.