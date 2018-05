Contratto: ok agevolazioni per auto elettriche e ibride

ROMA, 18 MAG - È "prioritario" utilizzare strumenti finanziari per favorire l’acquisto di un nuovo veicolo ibrido ed elettrico. Lo prevede il contratto di governo Lega-M5s che ipotizza l'agevolazione "a fronte della rottamazione o vendita di un mezzo con motore endotermico o per interventi di retrofit per veicoli a combustione interna". "Il contributo concesso, che dovrà essere attentamente aggiornato sulla base del tasso di diminuzione dei prezzi internazionali delle vetture elettriche, servirà anche come volano per il rafforzamento della presenza sul territorio di un sistema di vendita e dell’infrastruttura di ricarica" si legge nella versione definitiva del documento.