Roma, rischio conti da vicenda MediaPro

ROMA, 18 MAG - Sui conti della Roma c'è il rischio dell'incognita MediaPro: lo rileva la società facendo il punto sulla situazione economica, in due documenti finanziari pubblicati in queste ore. "Tra i fattori da cui possono scaturire effetti di ulteriore deterioramento della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo A.S.Roma fino a comprometterne la prospettiva della continuità aziendale - si legge nel documento - si segnalano in particolare le incertezze connesse alla vicenda MediaPro relativa alla vendita dei diritti radiotelevisivi, i cui proventi rappresentano una delle principali fonti di ricavo". Il testo è contenuto nel paragrafo "Avvertenze per l'investitore" esposto nella prima pagina del fascicolo del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale della Roma.