Casellati, tutela presunzione innocenza

ROMA, 18 MAG - Ripensando al caso Tortora "prevale la sensazione che la presunzione di innocenza non sia un principio del diritto riconosciuto e tutelato; e non sono rari i casi - anche di stretta attualità - in cui il lavoro dei giornalisti si intrecci con quello dei magistrati per la costruzione di una campagna basata su teoremi preconfezionati". Lo ha detto il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati parlando al convegno dal titolo 'Caso Tortora Caso Italia' organizzato in occasione del trentesimo anniversario della morte di Enzo Tortora.