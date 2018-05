Grave operaio trascinato da carrello

MORRO D'ORO (TERAMO), 18 MAG - Incidente in un'industria a Morro d'Oro (Teramo) dove un operaio di 52 anni, impegnato nei pressi di un macchinario carrellato nella movimentazione di materiali utilizzati nella produzione, è stato agganciato dal nastro e trascinato nel macchinario per una gamba. Immediatamente soccorso dai compagni di lavoro e liberato dalla morsa che gli ha gravemente lesionato il piede destro, il 52enne è stato assistito dal personale del 118 e poi trasferito all'ospedale Mazzini di Teramo a bordo di un'eliambulanza decollata da Pescara. Al pronto soccorso di Teramo, per la natura delle lesioni, i medici stanno valutando un trasferimento del paziente in un più attrezzato centro di chirurgia plastica degli arti.