Medico timbrava e usciva, arrestato

BARI, 18 MAG - Timbrava il cartellino e si allontanava dal luogo di lavoro per andare in banca, a fare la spesa o in agenzie assicurative. Un medico radiologo dell'ospedale Di Venere nel quartiere Carbonara di Bari, Francesco Baldassarre, è stato arrestato in flagranza e messo ai domiciliari dai carabinieri del Nas mentre rientrava in ospedale per timbrare il cartellino di fine giornata lavorativa, anche se era già andato via ore prima. Nelle ultime settimane i militari hanno accertato che almeno due pomeriggi a settimana il medico timbrava l'ingresso e poi andava via per svolgere commissioni personali, facendo ritorno in ospedale dopo 4-5 ore per smarcare l'uscita. Questo sarebbe avvenuto di lunedì e mercoledì e, in alcuni casi, anche il venerdì pomeriggio. I Carabinieri hanno documentato che il radiologo lasciava l'ospedale sempre in sella al proprio scooter utilizzando il passaggio posteriore pedonale. Il medico è accusato di truffa aggravata.