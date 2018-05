Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa

PECHINO, 18 MAG - La Cina ha deciso di fermare le indagini antidumping e sui sussidi all'import di sorgo Usa, un cereale alla base di popolari liquori come il "moutai", per motivi di "pubblico interesse": lo comunica il ministero del Commercio, a un mese dall'ordine agli importatori di versare i depositi a copertura del possibile rialzo dei dazi al 178,6%, nel mezzo delle tensioni bilaterali. Lo sviluppo è un segnale di distensione quando a Washington è in corso il secondo round di colloqui Usa-Cina per scongiurare una guerra commerciale.