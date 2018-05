Napoli: tifosi a Sarri "resta con noi"

NAPOLI, 17 MAG - "Comandante resta con noi". É questo il coro con cui i tifosi hanno accolto Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, al suo arrivo in un noto ristorante napoletano del quartiere Vomero dove si tiene stasera la consueta cena di fine stagione del club azzurro. Il tecnico è arrivato in auto insieme col direttore sportico Cristiano Giuntoli e ha salutato all'arrivo i tifosi assiepati all'esterno del locale che sperano che il tecnico decida di restare sulla panchina del Napoli. Prima di lui erano arrivati tutti i giocatori e i dirigenti azzurri, salutati dai supporter, in particolare il coro "resta con noi" è stato riservato anche a Jorginho, che ha molte pretendenti dalla Premier League. Molto acclamato all'arrivo anche Lorenzo Insigne che è sceso dall'auto e si è intrattenuto con i tifosi, firmando autografi e scattando foto con loro.