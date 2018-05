Mondiali: Francia, Payet e Rabiot fuori

(ANSA-AP) - PARIGI, 17 MAG - Dimitri Payet non figura nell'elenco dei 23 convocati da Didier Deschamps per i Mondiali in Russia. L'infortunio patito ieri sera durante la finale di Europa League terrà infatti fuori il giocatore per almeno tre settimane, compromettendo la preparazione (il torneo iridato inizia il 14 giugno). Contrariamente ad altri suo colleghi, il ct francese ha già deciso i 23 convocati, aggiungendo 11 riserve che non si uniranno ai Bleus negli allenamenti che partiranno la prossima settimana, ma potrebbe essere richiamate in caso di necessità. Tra questi ultimi figurano, tra gli altri, Coman, Lacazette, Martial e Rabiot. Questi 23 prescelti e le 11 riserve: Portieri: Lloris, Mandanda, Areola. Difensori: Sidibe, Pavard, Umtiti, Varane, Kimpembe, Rami, Mendy, Hernandez. Centrocampisti: Pogba, Tolisso, Matuidi, Kante, N'zonzi. Attaccanti: Griezmann, Giroud, Mbappe, Dembele, Thauvin, Fekir, Lemar. Riserve: Ben Yedder, Coman, Costil, Debuchy, Digne, Lacazette, Martial, Rabiot, Sakho, Sissoko, Zouma.