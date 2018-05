Premio 'Renato Cesarini',in pole Barella

ROMA, 17 MAG - Martedì 22 maggio, nella location del Paradise Center di Monsano (Ancona), dalle 18,30 si svolgerà la terza edizione del "Premio Renato Cesarini" che verrà assegnato al calciatore di serie A che avrà realizzato il goal del l'ultimo minuto della stagione 2017-'18. Il premio - intitolato al giocatore di River Plate e Juventus originario di Castellaro di Senigallia, divenuto famoso per i gol realizzati a tempo quasi scaduto - ad oggi andrebbe al cagliaritano Nicolò Barella, ma fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata il nome del principe dei marcatori in extremis potrebbe cambiare. Ospite d'onore della serata, annunciano gli organizzatori, Stefano Cerioni, olimpionico a Seul nel 1988 ed ex ct del fioretto azzurro. La serata sarà anche l'occasione per richiamare l'attenzione sul tema della solidarietà nei confronti delle terre marchigiane colpite dal sisma, volendo portare un contributo, di attenzione mediatica e concreto, alla loro rinascita.