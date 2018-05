Le Monde, da Italia sfida mortifera a Ue

PARIGI, 17 MAG - "Italia: una sfida mortifera per l'Europa". Questo il titolo di un editoriale pubblicato oggi sul quotidiano Le Monde, secondo cui i fasti delle celebrazioni dei trattati di Roma "sembrano ormai molto lontani e le immagini giunte dall'Italia inviano al resto del continente un messaggio di gran lunga più preoccupante". "Mentre il Movimento 5 Stelle (antisistema) e la Lega (Destra sovranista) danno un'ultima mano al loro 'contratto per il governo del cambiamento' l'Italia, membro fondatore dell'Ue, potrebbe ritrovarsi diretta da un governo euroscettico, che minaccia le fondamenta stesse della costruzione europea", sottolinea il giornale francese, aggiungendo: "La sfida posta dai 5 Stelle e Lega non è solo diretta contro una Europa tecnocratica. L'attacco inferto grazie a una retorica complottista multiforme, antielite e antiscientifica, particolarmente efficace, si spinge ben oltre. Ciò che è in gioco - conclude Le Monde - è ben oltre che l'eredità dell'Europa dell'Illuminismo".