Precipita in vano ascensore, tecnico morto a Torino

TORINO, 17 MAG - Un uomo è morto questa mattina, a Torino, precipitando nel vano ascensore di un palazzo, al civico 106 di corso Agnelli. La vittima è un 48enne di Nichelino, impegnato in alcuni lavori di manutenzione e di sostituzione della cabina dell'ascensore. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per il tecnico non c'è stato nulla da fare. I tecnici dello Spresal sono impegnati a far chiarezza sulle cause dell'incidente. Non si esclude che l'uomo abbia avuto un malore.(ANSA).