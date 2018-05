Trattore si ribalta, muore agricoltore

FORLI', 17 MAG - Un agricoltore di 74 anni è morto nel ribaltamento del trattore, un mezzo cingolato, con cui stava lavorando nel terreno di sua proprietà nei pressi dell'eremo di Montepaolo, nel territorio comunale di Dovadola, sull'Appennino forlivese. A dare l'allarme i familiari, preoccupati per il suo mancato ritorno all'ora di pranzo. Sul posto, il 118 con l'elicottero delle emergenze e l'ambulanza, ma non c'è stato niente da fare: l'uomo è morto sul colpo. I carabinieri di Castrocaro, oltre agli esperti della medicina del lavoro, stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.